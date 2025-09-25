Три гола в мадридском дерби: в Ла Лиге повторили подвиг Месси

Аргентинский форвард "Атлетико" Хулиан Альварес стал главным героем мадридского дерби против "Райо Вальекано" в шестом туре Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

Нападающий оформил хет-трик, а его команда вырвала победу со счётом 3:2.

Как отмечает "Чемпионат", этот успех вывел Альвареса в число редких аргентинцев, которым удавалось забить три и более мячей в одном матче Ла Лиги за последние годы.

До него подобным достижением могли похвастаться лишь Лионель Месси, оформивший покер против "Эйбара" в феврале 2020-го, и Валентин "Тати" Кастельянос, четырежды поразивший ворота "Реала" в апреле 2023-го.

Альварес перебрался в "Атлетико" летом 2024 года и подписал контракт до 2030-го. В нынешнем сезоне у него уже четыре гола и результативная передача в шести матчах.