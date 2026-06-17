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Трёхкратный победитель Лиги чемпионов решил уйти из "Реала" и выбрал клуб

©ФК "Реал" Мадрид

Полузащитник "Реала" Дани Себальос может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz со ссылкой на Diario AS.

Себальос хочет уйти из "Реала"

29-летний футболист хочет покинуть "сливочных", чтобы получать больше игровой практики. Себальяос предложил "Реалу" отказаться от последнего года контракта в обмен на получение статуса свободного агента.

Однако "королевский клуб" ответил отказом. "Реал" рассчитывает продать игрока за 7-8 миллионов евро, а вырученные средства направить на будущие трансферы.

Два претендента

По данным Mundo Deportivo, в услугах Себальоса заинтересован его бывший клуб — "Бетис". Однако там не готовы платить за возвращение игрока больше символической суммы.

Также интерес к полузащитнику также проявляет нидерландский "Аякс", который близок к соглашению с "Реалом" за 6 миллионов евро, но сам игрок не рассматривает этот вариант.

Достижения Себальоса в "Реале"

Напомним, "Реал" купил Себальоса у "Бетиса" в 2017 году за 16 миллионов евро. В свое время Карло Анчелотти называл его преемником легендарного Луки Модрича.

В сезоне-2025/26 полузащитник провёл за "сливочных" 23 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Себальоса в семь миллионов евро,  а его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В составе "Реала" Себальос завоевал 15 трофеев, в том числе дважды выиграл чемпионат Испании и трижды победил в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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