Полузащитник "Реала" Дани Себальос может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz со ссылкой на Diario AS.

Себальос хочет уйти из "Реала"

29-летний футболист хочет покинуть "сливочных", чтобы получать больше игровой практики. Себальяос предложил "Реалу" отказаться от последнего года контракта в обмен на получение статуса свободного агента.

Однако "королевский клуб" ответил отказом. "Реал" рассчитывает продать игрока за 7-8 миллионов евро, а вырученные средства направить на будущие трансферы.

Два претендента

По данным Mundo Deportivo, в услугах Себальоса заинтересован его бывший клуб — "Бетис". Однако там не готовы платить за возвращение игрока больше символической суммы.

Также интерес к полузащитнику также проявляет нидерландский "Аякс", который близок к соглашению с "Реалом" за 6 миллионов евро, но сам игрок не рассматривает этот вариант.

Достижения Себальоса в "Реале"

Напомним, "Реал" купил Себальоса у "Бетиса" в 2017 году за 16 миллионов евро. В свое время Карло Анчелотти называл его преемником легендарного Луки Модрича.

В сезоне-2025/26 полузащитник провёл за "сливочных" 23 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Себальоса в семь миллионов евро, а его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В составе "Реала" Себальос завоевал 15 трофеев, в том числе дважды выиграл чемпионат Испании и трижды победил в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.



