Испания
На тренировке "Барселоны" разняли двух игроков после конфликта

На тренировке "Барселоны" произошёл инцидент между полузащитниками Гави и Фермином Лопесом, который едва не перерос в драку. Вмешательство Педри позволило разнять их и избежать серьёзных последствий, передают Vesti.kz.

На тренировке "Барселоны" произошёл инцидент между полузащитниками Гави и Фермином Лопесом, который едва не перерос в драку. Вмешательство Педри позволило разнять их и избежать серьёзных последствий, передают Vesti.kz.

Полузащитники, ранее близкие друзья, поссорились

Как пишет Don Balon, отношения между Гави и Фермином ухудшились за последние несколько месяцев. Ранее они были близкими друзьями и хорошо ладили в раздевалке, так как знакомы с этапа пребывания в Ла Масии. Однако недавние конфликты на поле, а также возможные личные разногласия, затронувшие их партнёрш, стали причиной ссоры.

Инцидент во время предсезонного турне в Азии

Ситуация накалилась ещё во время азиатского предсезонного турне: в Корее Гави грубо сыграл против Фермина на тренировке, чем удивил весь состав команды. После возвращения в Барселону, во время очередной тренировки, произошел новый конфликт: Гави толкнул Фермина, что вызвало сильный спор.

Вмешательство Педри и капитанов

Некоторые игроки, включая Педри, вмешались, чтобы разнять участников, а капитаны Рафинья и Рональд Араухо провели с ними разговор. Настроение в раздевалке из-за этой ситуации сильно ухудшилось, и руководство клуба следит за развитием конфликта. Если отношения не улучшатся, возможно вмешательство Ханси Флика и дисциплинарные меры в отношении обоих игроков.

Ранее Флик исключил из стартового состава "Барсы" свою звезду, о причинах читайте в этой новости.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

