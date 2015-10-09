На тренировке "Барселоны" разняли двух игроков после конфликта

На тренировке "Барселоны" произошёл инцидент между полузащитниками Гави и Фермином Лопесом, который едва не перерос в драку. Вмешательство Педри позволило разнять их и избежать серьёзных последствий, передают Vesti.kz.

Полузащитники, ранее близкие друзья, поссорились

Как пишет Don Balon, отношения между Гави и Фермином ухудшились за последние несколько месяцев. Ранее они были близкими друзьями и хорошо ладили в раздевалке, так как знакомы с этапа пребывания в Ла Масии. Однако недавние конфликты на поле, а также возможные личные разногласия, затронувшие их партнёрш, стали причиной ссоры.

Инцидент во время предсезонного турне в Азии

Ситуация накалилась ещё во время азиатского предсезонного турне: в Корее Гави грубо сыграл против Фермина на тренировке, чем удивил весь состав команды. После возвращения в Барселону, во время очередной тренировки, произошел новый конфликт: Гави толкнул Фермина, что вызвало сильный спор.

Вмешательство Педри и капитанов

Некоторые игроки, включая Педри, вмешались, чтобы разнять участников, а капитаны Рафинья и Рональд Араухо провели с ними разговор. Настроение в раздевалке из-за этой ситуации сильно ухудшилось, и руководство клуба следит за развитием конфликта. Если отношения не улучшатся, возможно вмешательство Ханси Флика и дисциплинарные меры в отношении обоих игроков.

