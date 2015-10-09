Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 17:35
 

Флик исключил из состава "Барсы" свою звезду: есть причина

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик будет вынужден внести изменения в стартовый состав на матч 4-го тура Ла Лиги против "Валенсии", который состоится 14 сентября, передают Vesti.kz.

Причины, как отмечает El Nacional, очевидны: через некоторое время каталонцам предстоит стартовать в общем этапе Лиги чемпионов против "Ньюкасла", к тому же накапливаются травмы и усталость игроков после международной паузы.

Травмы и усталость лидеров

Вне игры остаются ключевые футболисты - Гави, Френки де Йонг и Алехандро Бальде. Дополнительные сложности связаны с южноамериканскими легионерами: они вернулись из сборных вымотанными после дальних перелётов. Именно по этой причине Флик решил оставить Рафинью на скамейке. Та же участь ждёт и Рональда Араухо, который провёл полный матч за Уругвай против Чили.

Кто заменит Араухо

В центре обороны Пау Кубарси получит нового партнёра. По информации источника, главным кандидатом на замену Араухо является Эрик Гарсия. Он убедил тренерский штаб и на данный момент выглядит предпочтительнее Андреаса Кристенсена. Дополнительным плюсом Гарсии стало то, что он не был вызван в сборную Испании и имел возможность восстановиться.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

