Флик исключил из состава "Барсы" свою звезду: есть причина

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик будет вынужден внести изменения в стартовый состав на матч 4-го тура Ла Лиги против "Валенсии", который состоится 14 сентября, передают Vesti.kz.

Причины, как отмечает El Nacional, очевидны: через некоторое время каталонцам предстоит стартовать в общем этапе Лиги чемпионов против "Ньюкасла", к тому же накапливаются травмы и усталость игроков после международной паузы.

Травмы и усталость лидеров

Вне игры остаются ключевые футболисты - Гави, Френки де Йонг и Алехандро Бальде. Дополнительные сложности связаны с южноамериканскими легионерами: они вернулись из сборных вымотанными после дальних перелётов. Именно по этой причине Флик решил оставить Рафинью на скамейке. Та же участь ждёт и Рональда Араухо, который провёл полный матч за Уругвай против Чили.

Кто заменит Араухо

В центре обороны Пау Кубарси получит нового партнёра. По информации источника, главным кандидатом на замену Араухо является Эрик Гарсия. Он убедил тренерский штаб и на данный момент выглядит предпочтительнее Андреаса Кристенсена. Дополнительным плюсом Гарсии стало то, что он не был вызван в сборную Испании и имел возможность восстановиться.