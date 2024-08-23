Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал то обстоятельство, что новичка каталонского клуба Дани Ольмо все еще не зарегистрировали, передают Vesti.kz.

"Это не моя работа, - заявил Флик на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будет ли Ольмо зарегистрирован на матч с "Атлетиком". - Дани готов играть. Мы ждем [его регистрации]. Надеемся, [в субботу] он будет в команде, потому что это нам очень поможет.

Он выдающийся игрок. Вы можете видеть на тренировках, когда он находится под давлением, около ворот, он невероятен. Хорошо, что он присоединился к нашей команде".