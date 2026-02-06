Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поучаствовал в пресс-конференции перед матчем Ла Лиги с "Мальоркой". Специалист прокомментировал работу спортивного директора Деку и состояние игроков, передают Vesti.kz.

Безусловная поддержка Деку

Флик выразил полное доверие спортивному директору:

"Я очень доволен им. Между нами большое взаимное доверие, мы верим друг в друга и придерживаемся одной философии. Нас интересуют одни и те же игроки, и он даёт нам работать, а это самое важное. Раньше у меня не было такого, и я это очень ценю", - цитирует Флика El Nacional.

Тренер подчеркнул, что уважение и человеческое отношение к игрокам — ключ к успешной игре:

"Я забочусь о них, чтобы они показывали лучший результат. Дело не только в том, что происходит на поле. Никто не выше других, все на равных".

О Ламине Ямале и Френки де Йонге

Флик отметил прогресс 18-летнего Ламина Ямала:

"Я очень доволен тем, что вижу. Он стал лучше. Самое важное — чтобы ему нравилось играть, и мы хотим помочь ему сделать ещё один шаг вперёд".

О Френки де Йонге тренер сказал:

"Всё зависит от игрока. Он играет в зависимости от своих сильных сторон, сейчас выступает на позициях шестёрки или восьмёрки. Отлично играет с мячом и улучшил своё лидерство на поле, что соответствует его возрасту. Он чувствует себя прекрасно в "Барселоне", ему нравится клуб и город".

Левандовски сосредоточен на текущем сезоне

Флик также затронул тему будущего Роберта Левандовски, избегая спекуляций:

"Ему не нужно думать о следующем сезоне, он должен сосредоточиться на этом. Он хорошо работает. Естественно, что он хочет больше играть, особенно в важных матчах".

Матч 23-го тура Ла Лиги "Барселона" — "Мальорка" состоится 7 февраля на стадионе "Камп Ноу".

