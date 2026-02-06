Испания
Вчера 20:50

Тренер "Барселоны" сделал признание о Ямале и Левандовски

Ламин Ямаль. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поучаствовал в пресс-конференции перед матчем Ла Лиги с "Мальоркой". Специалист прокомментировал работу спортивного директора Деку и состояние игроков, передают Vesti.kz.

Безусловная поддержка Деку

Флик выразил полное доверие спортивному директору:

"Я очень доволен им. Между нами большое взаимное доверие, мы верим друг в друга и придерживаемся одной философии. Нас интересуют одни и те же игроки, и он даёт нам работать, а это самое важное. Раньше у меня не было такого, и я это очень ценю", - цитирует Флика El Nacional.

Тренер подчеркнул, что уважение и человеческое отношение к игрокам — ключ к успешной игре:

"Я забочусь о них, чтобы они показывали лучший результат. Дело не только в том, что происходит на поле. Никто не выше других, все на равных".

О Ламине Ямале и Френки де Йонге

Флик отметил прогресс 18-летнего Ламина Ямала:

"Я очень доволен тем, что вижу. Он стал лучше. Самое важное — чтобы ему нравилось играть, и мы хотим помочь ему сделать ещё один шаг вперёд".

О Френки де Йонге тренер сказал:

"Всё зависит от игрока. Он играет в зависимости от своих сильных сторон, сейчас выступает на позициях шестёрки или восьмёрки. Отлично играет с мячом и улучшил своё лидерство на поле, что соответствует его возрасту. Он чувствует себя прекрасно в "Барселоне", ему нравится клуб и город".

Левандовски сосредоточен на текущем сезоне

Флик также затронул тему будущего Роберта Левандовски, избегая спекуляций:

"Ему не нужно думать о следующем сезоне, он должен сосредоточиться на этом. Он хорошо работает. Естественно, что он хочет больше играть, особенно в важных матчах".

Матч 23-го тура Ла Лиги "Барселона" — "Мальорка" состоится 7 февраля на стадионе "Камп Ноу". 

Ранее Флик дал добро на уход лидера "Барселоны" при одном условии. Также стало известно, что каталонский клуб пытается подписать игрока с ценником 200 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 22 8 9 5 29-23 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Мальорка 22 6 6 10 28-34 24
14 Севилья 22 7 3 12 29-37 24
15 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
16 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
17 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

