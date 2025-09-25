Испания
Трансфер за 100 миллионов расколол Флика и президента "Барсы"

Ханси Флик. Фото: ФК "Барселона"©

В Испании появилось громкое сообщение, которое вызвало тревогу в стане дортмундской "Боруссии". "Барселона" проявляет серьёзный интерес к нападающему Серу Гирасси. Сумма возможного трансфера оценивается в 100 миллионов евро, передают Vesti.kz.

Флик видит преемника Левандовски

Главный тренер каталонцев Ханси Флик якобы настаивает на приобретении форварда, видя в нём идеального преемника Роберта Левандовски. Как пишет Tipico со ссылкой на Bild, бывший наставник "Баварии" считает 29-летнего игрока приоритетной целью на следующее лето.

 Лапорта против трансфера

Однако внутри "Барсы" возникло серьёзное сопротивление. Как утверждает Sport.de, президент клуба Жоан Лапорта не в восторге от этой идеи и считает, что имя Гирасси недостаточно громкое для его планов по переизбранию. Лапорта рассчитывает на более статусные трансферы, что осложняет инициативу Флика.


Агент предлагает игрока топ-клубам

Тем временем сам Гирасси и его окружение, по данным Bild, активно прорабатывают варианты перехода. Его брат, который также является агентом футболиста, предлагает услуги игрока ведущим клубам Европы. Цель – значительно увеличить зарплату, которая сейчас составляет около 9 миллионов евро плюс бонусы.

Лидер атак "Боруссии"

Форвард ещё больше укрепил свои позиции после прошлого сезона, когда с 13 голами стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. В Дортмунде его называют "страховкой жизни", и потеря такого нападающего станет серьёзным ударом для команды.

Финансовые проблемы "Барсы"

Тем не менее сделка остаётся под вопросом из-за тяжёлого финансового положения "Барселоны". Как отмечает Marca, трансфер в размере 100 миллионов евро станет возможным лишь при условии продажи ряда игроков.

Таким образом, будущее Гирасси остаётся неопределённым: интерес "Барсы" очевиден, но внутри клуба продолжается борьба между желаниями тренера, позицией президента и финансовыми реалиями.

