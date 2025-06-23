"Терпение исчерпано". Беллингем сообщил "Реалу" о желании вернуться домой

Полузащитник сборной Англии и мадридского "Реала" Джуд Беллингем объявил о своем решении перенести операцию на плече после завершения клубного чемпионата мира, проходящего в США, передают Vesti.kz.

Беллингем принял важное решение в "Реале"

Как утверждает Don Balon, хавбек уже проинформировал об этом тренерский штаб и руководство клуба. При этом под возвращением домой, о котором он говорил, по всей видимости, имеется в виду восстановление в Англии, где Беллингем рассчитывает пройти реабилитацию в более комфортных и привычных условиях.





Затянувшаяся травма звезды

По информации источника, Беллингем сообщил о своем решении сначала Хаби Алонсо, а затем и журналистам. Англичанин признался, что больше не в силах терпеть боль: травма плеча, полученная в ноябре 2023 года в матче с "Райо Вальекано", мешает ему уже больше года. Несмотря на усилия врачей и физиотерапевтов, дискомфорт не утихает, и футболист намерен раз и навсегда решить проблему хирургическим путем.

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После операции Беллингем выпадет из строя на два-три месяца и, скорее всего, пропустит начало следующего сезона. Однако сам игрок уверен, что вернется в строй в полной готовности и больше не будет ограничен в своих действиях болью и последствиями травмы.

В минувшей кампании у англичанина 54 матча во всех турнирах, 15 голов и 14 результативных передач. На данный момент он оценивается в 180 миллионов евро.

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