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Клубный чемпионат мира 2025
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В "Реале" сделали заявление о состоянии Мбаппе

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В "Реале" сделали заявление о состоянии Мбаппе ©ФК "Реал Мадрид"

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо поделился свежей информацией о состоянии Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо поделился свежей информацией о состоянии Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

По словам специалиста, французский форвард пропустит матч против мексиканской "Пачуки" на клубном чемпионате мира. Встреча состоится в ночь с 22 на 23 июня.

"Ему уже лучше. Мбаппе вернулся из больницы два дня назад. Он прошел все необходимые обследования. Сейчас Мбаппе восстанавливается, и с каждым днем мы все больше надеемся, что он сможет сыграть против "Зальцбурга" в пятницу", - цитирует Алонсо RMC.

Отметим, что Мбаппе был госпитализирован в США и не принимал участия в матче первого тура против саудовского "Аль-Хиляля" - 1:1.

Матч "Ред Булл Зальцбург" - "Реал" пройдет 27 июня утром по казахстанскому времени.


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