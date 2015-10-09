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"Реал" возобновил интерес к игроку из списка Зидана

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"Реал" возобновил интерес к игроку из списка Зидана ©Depositphotos/Musiu0

Футбольный клуб "Реал" приступил к переговорам с "Ливерпулем" по поводу перехода центрального защитника Ибраимы Конате. Ранее экс-тренер "сливочных" Зинедин Зидан хотел подписать игрока, но сделка не состоялась, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Реал" приступил к переговорам с "Ливерпулем" по поводу перехода центрального защитника Ибраимы Конате. Ранее экс-тренер "сливочных" Зинедин Зидан хотел подписать игрока, но сделка не состоялась, передают Vesti.kz.

Сейчас переговоры ведет новый главный тренер Хаби Алонсо при поддержке президента клуба Флорентино Переса.

Переговоры связаны с уходом Алабы или Рюдигера

По информации Don Balon, клуб готов рассматривать трансфер Конате при условии, что сначала покинет команду Давид Алаба или Антонио Рюдигер. Оба игрока занимают места в защите и имеют достаточно высокий уровень зарплаты, поэтому их уход необходим для оптимизации состава и бюджета.


Конате подходит под требования Алонсо

Ибраима Конате - 26-летний защитник с опытом выступлений в английской премьер-лиге и Лиге чемпионов. Хаби Алонсо считает, что ему нужен игрок с сильной физической формой и хорошей игрой в обороне. Конате может составить пару с молодым защитником Дином Хейсеном и усилить линию защиты.

Обновление состава - стратегическая задача "Реала"

Руководство клуба не намерено подписывать игроков просто ради расширения состава. Каждый трансфер должен способствовать спортивному и финансовому балансу команды. Сейчас основной задачей является провести обновление обороны, чтобы подготовиться к новому сезону.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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