Земляк Месси стал конкурентом Самородова

Аргентинский нападающий Брайан Мансилья перешел из "Оренбурга" в грозненский "Ахмат", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Контракт с футболистом подписан сроком на три года.
Мансилья уже присоединился к команде на сборах в Новогорске, прошел медобследование и в воскресенье проведет свою первую тренировку.
Отметим, что новичок грозненцев выступает на тех же позициях где и нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.
Добавим, что Мансилья является земляком аргентинской звезды Лионеля Месси - оба родились в городе Росарио.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • Групповой этап, мужчины
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