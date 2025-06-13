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Турецкий Месси сделал выбор. Гюлер ответил на слухи об уходе из "Реала"

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Турецкий Месси сделал выбор. Гюлер ответил на слухи об уходе из "Реала" ©x.com/realmadrid

Полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер заявил о желании остаться в клубе и отметил важную роль Хаби Алонсо в своем развитии, сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер заявил о желании остаться в клубе и отметил важную роль Хаби Алонсо в своем развитии, сообщают Vesti.kz.

Полузащитник "Реала" также известен, как Турецкий Месси.

"Я чувствую себя более значимым, потому что Хаби Алонсо постоянно со мной общается. Мне комфортно работать с ним - он любит контролировать темп, требует больше коротких передач и видит во мне именно полузащитника. Это мне подходит и помогает развиваться", - приводит слова Гюлера инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее в испанских СМИ сообщалось о возможной аренде турецкого хавбека, однако сам игрок дал понять, что рассчитывает побороться за место в основном составе "сливочных".

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