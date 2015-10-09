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КПЛ
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В клубе КПЛ произошла отставка главного тренера

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В клубе КПЛ произошла отставка главного тренера ©ФК "Атырау"

ФК "Атырау" объявил об уходе главного тренера Дениса Мамонова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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ФК "Атырау" объявил об уходе главного тренера Дениса Мамонова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

43-летний специалист подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба в рамках двустороннего соглашения.

Сообщается, что команду также покинут помощник главного тренера Руслан Жангиров и Сергей Клинков.

Напомним, Мамонов возглавил "Атырау" в конце мая этого года.

"Нефтяники" неудачно выступают в текущем сезоне КПЛ. Команда набрала четыре очка и занимает последнее, 14 место в турнирной таблице.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
2 Астана 13 9 3 1 28-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
11 Туран 13 3 2 8 12-17 11
12 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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