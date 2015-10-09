В клубе КПЛ произошла отставка главного тренера

ФК "Атырау" объявил об уходе главного тренера Дениса Мамонова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

43-летний специалист подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба в рамках двустороннего соглашения.

Сообщается, что команду также покинут помощник главного тренера Руслан Жангиров и Сергей Клинков.

Напомним, Мамонов возглавил "Атырау" в конце мая этого года.

"Нефтяники" неудачно выступают в текущем сезоне КПЛ. Команда набрала четыре очка и занимает последнее, 14 место в турнирной таблице.