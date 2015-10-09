В клубе КПЛ произошла отставка главного тренера

ФК "Атырау" объявил об уходе главного тренера Дениса Мамонова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
43-летний специалист подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба в рамках двустороннего соглашения.
Сообщается, что команду также покинут помощник главного тренера Руслан Жангиров и Сергей Клинков.
Напомним, Мамонов возглавил "Атырау" в конце мая этого года.
"Нефтяники" неудачно выступают в текущем сезоне КПЛ. Команда набрала четыре очка и занимает последнее, 14 место в турнирной таблице.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • Групповой этап, мужчины
23 июня 00:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Пачука
Проголосовало 447 человек
Реклама