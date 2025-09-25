Аргентинский талант Франко Мастантуоно сделал окончательный выбор в пользу мадридского "Реала", несмотря на интерес со стороны "Атлетико", "Барселоны" и ПСЖ, передают Vesti.kz со ссылкой на Defensa Central.

Отказ "Атлетико" и "Барселоне"

"Атлетико" несколько раз выходил на переговоры по просьбе главного тренера. Однако каждый раз получал категорический отказ, сопровождаемый одним и тем же пояснением: "Он хочет играть в "Реале". Ни "Атлетико", ни "Барселона" его не интересуют…". Эта позиция разочаровала наставника "матрасников" Диего Симеоне.

В итоге мадридцы не стали бороться за аргентинца до конца, а вот ПСЖ был близок к подписанию игрока. Однако вмешательство "Реала" всё изменило: Мастантуоно сразу заявил агенту, что его приоритетом остаётся "королевский клуб".





Дебют в дерби и доверие Хаби Алонсо

Уже в ближайшие выходные Мастантуоно проведёт первое мадридское дерби на стадионе "Метрополитано". Аргентинец привык к накалу страстей у себя на родине, поэтому давление публики вряд ли станет для него проблемой.

Футболист впечатлил Хаби Алонсо, который видит в нём важного игрока и активно предоставляет игровое время, несмотря на конкуренцию. В "Реале" уверены, что у Мастантуоно есть все качества для успешной карьеры: помимо техники и умения строить атаки, он отличается самоотдачей и готовностью помогать команде в обороне.

18-летний Мастантуоно перешёл в "Реал" из "Ривер Плейт" в августе за 45 миллионов евро, подписав контракт до 2031 года.