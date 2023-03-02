Сын Роналдиньо подписал контракт с "Барселоной"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 19:52
©FC Barcelona

Сын Роналдиньо заключил контракт с "Барселоной". Сообщение об этом появилось на официальной странице молодежной команды каталонцев, передают Vesti.kz.

Ранее сын бразильской звезды 17-летний Жоао Мендеш де Ассис Морейра выступал в системе "Гремио", а последний год был без контракта. Кроме того, он прошел академию ПСЖ.

По информации СМИ, "Барселона" в течение нескольких недель тестировала Жоао Мендеша и решила заключить с ним контракт.

42-летний Роналдиньо провел пять сезонов в "Барселоне". В составе клуба он выиграл "Золотой мяч" и дважды становился лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

В Европе легендарный бразильский игрок выступал за "Пари Сен-Жермен" и "Милан", а в 2002 году со сборной Бразилии выиграл чемпионат мира.

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Метки:
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Новости
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