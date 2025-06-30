Легендарный болгарский футболист и обладатель "Золотого мяча"-1994 Христо Стоичков высказался о главных претендентах на престижную индивидуальную награду в 2025 году, передают Vesti.kz.

По его мнению, главным фаворитом должен стать вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, несмотря на конкуренцию со стороны более титулованных игроков.

"Если он выиграет - я сам ему его отдам"

В эфире испанской радиопрограммы Carrusel Deportivo Стоичков заявил, что Ямаль заслуживает награду без сомнений:

"Если он выиграет, я лично ему его вручу", - сказал болгарин.

Стоичков подчеркнул, что количество титулов не всегда отражает индивидуальный вклад игрока, и добавил, что уже сейчас Ямаль - один из самых ярких футболистов в мире.

Мнение о клубном чемпионате мира

Стоичков считает, что итоги клубного чемпионата мира не окажут серьезного влияния на голосование:

"Не думаю, что этот турнир имеет большое значение для "Золотого мяча". Это соревнование вне рамок регулярного сезона", - цитирует экс-игрока "Барселоны" Cadena SER.

Он выразил уверенность, что шансы Ямаля останутся высокими, вне зависимости от выступлений на турнире.

Ямаль может установить возрастной рекорд

Ранее самым молодым обладателем "Золотого мяча" был Роналдо, получивший награду в возрасте 21 года. Ямаль, которому сейчас 17, может переписать историю, если выиграет трофей в сентябре 2025 года.

"Ямаль - еще очень молод, у него большое будущее. Мне нравится его уверенность, стиль и зрелость на поле", - сказал Стоичков.

Он также отметил важную роль Педри и Рафиньи в успешном сезоне "Барселоны", в котором команда выиграла три трофея: Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок.

Претенденты из ПСЖ

Помимо игроков "Барселоны", Стоичков назвал ряд футболистов ПСЖ, которые также могут претендовать на награду:

"Если трофей получит Маркиньос - поверю. То же касается Витиньи, он провел потрясающий сезон. Есть много достойных игроков", - добавил он.

В итоге Стоичков предположил, что победителем станет представитель либо "Барселоны", либо ПСЖ.