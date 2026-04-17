Стало известно, возглавит ли Клопп 15-кратного победителя Лиги чемпионов

Слухи о назначении Юргена Клоппа в "Реал" не соответствуют действительности, передают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на журналиста Хосепа Педрероля, несмотря на медийный шум, руководство "королевского клуба" не рассматривает кандидатуру немецкого специалиста.

Главное на данный момент:

• Контактов нет: мадридский клуб не вступал в официальные переговоры с Клоппом. Его имя сейчас не обсуждается в офисах на "Сантьяго Бернабеу".

• Кредит доверия: действующий тренер (Альваро Арбелоа) сохраняет шансы остаться на своем посту. Раздевалка полностью поддерживает его.

• Решающая встреча: судьба тренерского кресла определится после личной встречи тренера с президентом "сливочных" Флорентино Пересом, где будут подведены итоги сезона в Ла Лиге.

Несмотря на статус Клоппа как одного из лучших тренеров мира, "Реал", 15-кратный победитель Лиги чемпионов, выбирает путь стабильности и планирует будущее без спешки, избегая резких кадровых перестановок.