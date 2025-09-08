Испания
Стало известно, почему молодой талант из АПЛ не перешёл в "Реал"

"Реал" проявлял интерес к 21-летнему полузащитнику "Кристал Пэлас" Адаму Уортону. Впечатления о футболисте были положительными, однако руководство "сливочных" считает невозможным выкупить игрока за сумму 70 миллионов евро, передают Vesti.kz.

Контракт и позиция на поле

Уортон имеет контракт с английским клубом до 30 июня 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается в 45 миллионов евро. Игрок ростом 1,82 м выступает на позиции опорного полузащитника, но иногда действует и выше в средней линии.

 Почему трансфер не состоялся

Как сообщает Defensa Central, высокая цена — не единственная причина несостоявшегося перехода. В "Реале" есть другие интересные полузащитники, а после того как Дани Себальос решил остаться в команде, привлечение ещё одного опорного хавбека стало нецелесообразным.


Следят за прогрессом

Мадридский клуб продолжит следить за развитием Уортона в английской Премьер-лиге, хотя на данный момент он не входит в число приоритетных целей. "Реал" действует осторожно: контактирует с окружением игроков, чтобы понять их намерения, но ни на что не подписывается до окончательного решения.

Перспективы внутри команды

"Реал" доволен текущим составом полузащиты, однако клуб следит за адаптацией перспективных футболистов, таких как Арда Гюлер и Франко Мастантуоно, которые в будущем могут стать ключевыми игроками в центре поля.

