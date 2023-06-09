Стало известно, какую зарплату запросил Хави у "Барселоны"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 19:29
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"Барселона" и главный тренер Хави Эрнандес ведут переговоры о продлении контракта. Нынешнее соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2024 года, сообщают Vesti.kz.

По информации Cadena SER, Хави в случае продления контракта хочет получать 12 миллионов евро в год. В настоящее время стороны не нашли точку соприкосновения в данном вопросе.

Ранее Хави сказал, что счастлив в каталонском клубе:

"Я очень счастлив, потому что я делаю то, что хочу, я там, где хочу быть. У меня есть семья и двое детей, которые являются моим сокровищем. Я тренирую "Барселону", это то, что делает меня самым счастливым".

Хави тренирует "Барселону" с 2021 года. Под его руководством "сине-гранатовые" в минувшем сезоне выиграли Ла Лигу и Суперкубок страны.

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Метки:
Барселона Ла Лига

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