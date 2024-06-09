Стало известно, чем были недовольны игроки "Барселоны" при Хави

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 13:24
©ФК "Барселона"

Одной из проблем "Барселоны" на протяжении всего сезона была физическая форма футболистов, что отражалось на концовках матчей. Игроки ясно дали понять, что нужно улучшать работу в этом направлении, передают Vesti.kz.

По информации Marca, они были недовольны своей "физикой".

"Здесь, в "Барселоне", ты тренируешься час, а потом идешь домой", - сказал один из игроков своему другу, жалуясь на функциональную готовность.

На самом деле игроки сами просили Хави усилить тренировки. Практически у каждого был личный тренер по физподготовке. Эта просьба прозвучала в начале февраля.

И тренер услышал своих подопечных. Физические упражнения были улучшены с целью повышения уровня команды. Результаты подтвердили правильность этих изменений,, потому что с этого момента количество травм стало намного меньше, чем в первые месяцы. Да и результаты команды значительно улучшились.

Напомним, что по завершении сезона Хави покинул пост главного тренера. Причиной послужили его слова о нестабильном финансовом положении клуба. На его место боссы "сине-гранатовых" подписали немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика.

Метки:
Барселона Ла Лига Футбол

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