Стало известно, где "Барселона" взяла деньги на летние трансферы

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 17:32
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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, где каталонцы взяли средства на трансферы этим летом, сообщает "Спорт-Экспресс".

В летнее трансферное окно в каталонский клуб пришли Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Франк Кесси, Рафинья, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Эктор Бельерин и другие.

"У меня было два варианта: финансовые рычаги либо просить деньги у болельщиков. У многих были большие потери из-за пандемии, поэтому я решил продать активы, чтобы начать процесс восстановления команды. Мы продавали по высокой цене и тем самым не навредили себе", - сказал Лапорта.

Напомним, что "Барселона" после шести матчей в чемпионате располагается на втором месте в таблице, набрав 16 очков. Следующую игру "сине-гранатовые" проведут на выезде с "Мальоркой" 1 октября.

Ранее сообщалось о долгах каталонцев за некоторые трансферы.

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Метки:
Барселона Ла Лига

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