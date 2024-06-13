"Барселона" хочет расстаться с некоторыми футболистами и подписать нескольких новичков. В первую очередь в каталонском клубе хотят освежить линию атаки, передают Vesti.kz.

По информации Sport.es, новый главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик ежедневно встречается со спортивным директором Деку, чтобы прояснить все возможные уходы из команды этим летом. В команде наблюдается перебор игроков в большинстве линий. Ясно, что клуб откажется от трех защитников. Рональд Араухо в их число не входит. И, похоже, не будет среди них и Жюля Кунде, несмотря на то, что у него могут быть заманчивые предложения от других команд. Универсальность француза высоко ценят в "Барселоне", и он будет играть ведущую роль в проекте Флика.

При этом Деку не хочет расставаться с Рафиньей, который имеет несколько предложений из Саудовской Аравии. Если бразилец не уйдет, каталонцам вряд ли удастся подписать топ-вингера в линию атаки. Хотя в "Барселоне" очень хотят видеть Нико Уильямса из "Атлетика" Бильбао, гораздо более молодого игрока. Но если Рафинью не удастся продать, осуществить трансфер Уильямса будет невозможно.

Отмечается, что Рафинья не входит в планы Флика. Тем не менее игрок не собирается уходить из команды.

Напомним, что "Барселона" планировала продолжить сотрудничество с бывшим тренером Хави Эрнандесом. Но на одной из пресс-конференций он заявил о нестабильной финансовой ситуации в клубе, за что лишился своего поста. На его место назначили Флика, предоставив ему контракт до 30 июня 2026 года.