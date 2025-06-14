Стали известны неожиданные подробности будущего Модрича

Будущее Луки Модрича в мадридском "Реале" может измениться после клубного чемпионата мира, передают Vesti.kz.

Несмотря на прощание с болельщиками на "Сантьяго Бернабеу" и решение клуба не продлевать контракт, 39-летний полузащитник все еще может получить предложение остаться еще на один сезон.

Как сообщает журналист Маттео Моретто, "Реал" не исключает возможности продления соглашения, если Модрич получит серьезную травму на клубном чемпионате мира. На данный момент хорват не подписал контракт ни с одним клубом и намерен помочь "сливочным" успешно выступить на предстоящем турнире.





Модрич не спешит переходить в "Милан"

Также сообщается, что после завершения участия в клубном чемпионате мира Модрич может пройти медобследование и заключить соглашение с "Миланом", но пока приоритетом для него остается "Реал".

Модрич считается одной из главных легенд клуба XXI века. Профессионализм и верность белой футболке сделали его любимцем болельщиков. В "Реале" также признают заслуги игрока и готовы рассмотреть особые обстоятельства для возможного возвращения.