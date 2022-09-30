Стали известны долги "Барселоны" за трансферы

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 16:53
©ФК "Барселона"

"Барселона" еще не расплатилась за трансферы Филиппе Коутиньо, Френки де Йонга, Феррана Торреса и Миралема Пьянича, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Catalunya Ràdio.

Каталонский клуб должен "Ливерпулю" еще 14 миллионов евро за Коутиньо, пополнившего состав команды в январе 2019 года. Права на бразильца уже принадлежат "Астон Вилле", которая должна выплатить "Барсе" за игрока десять миллионов евро в этом сезоне.

Также каталонцы должны выплатить еще 36 миллионов евро "Ювентусу" за Миралема Пьянича, который минувшим летом покинул "Барселону" и перешел в "Аль-Шарджа" из ОАЭ. Отмечается, что у "Ювентуса" нет долга перед "Барселоной" за трансфер Артура.

Кроме того, "Барселона" должна чуть более 40 миллионов евро "Аяксу" за трансферы Френки де Йонга и Серджиньо Деста. За де Йонга "сине-гранатовым" предстоит заплатить еще 32 миллиона евро, а за правого защитника Деста - около десяти миллионов евро.

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Метки:
Барселона Ла Лига Футбольные трансферы Ливерпуль Ювентус

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