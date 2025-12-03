Испания
Сегодня 11:39

Сорвавшийся трансфер "Реала" стал причиной разногласий между Алонсо и Пересом

Хаби Алонсо. ©ФК "Реал"

Хаби Алонсо столкнулся с трудным трансферным окном в первые месяцы работы главным тренером "Реала". Тренер из Толосы выдвинул несколько запросов на трансферы, однако клуб не поддержал все его инициативы. Наибольшей ошибкой теперь считается отказ в подписании Мартина Субименди, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Субименди мог стать усилением центра поля

Тренер сильно винит "Реал" в том, что полузащитник не пришёл в команду. Сейчас Субименди добивается успеха в "Арсенале" и сборной Испании, показывая, что мог бы стать ключевым игроком в центре поля "сливочных". На данный момент у клуба нет игрока уровня Субименди, а ближайший вариант — Арда Гюлер — теряет форму.


Перес отказал в трансфере из-за клаусулы

По информации источников, Субименди хотел перейти в "Реал", продолжив свою карьеру в Ла Лиге, и несколько раз общался с Алонсо, чтобы окончательно оказаться на "Сантьяго Бернабеу". Однако Флорентино Перес отказался платить его клаусулу — около 60 миллионов евро. В итоге полузащитник отправился в английскую Премьер-лигу.

Критика и разногласия с руководством

Отказ в трансфере стал первым серьёзным разногласием между Алонсо и Пересом. Тренер настаивал на подписании Субименди, но клуб не поддержал его. Сейчас Алонсо подвергается критике за слабую игру "Реала", однако проблема кроется в отсутствии игроков уровня Субименди в центре поля, которые могли бы доминировать на поле.

Ближайший матч в чемпионате "Реал" проведёт 3 декабря на выезде против "Атлетика" (19-й тур).

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 15 12 1 2 42-17 37
2 Реал М 14 10 3 1 29-13 33
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 15 9 4 2 28-14 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 14 6 2 6 14-17 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Леванте 14 2 3 9 16-26 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7-22 9

