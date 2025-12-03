Хаби Алонсо столкнулся с трудным трансферным окном в первые месяцы работы главным тренером "Реала". Тренер из Толосы выдвинул несколько запросов на трансферы, однако клуб не поддержал все его инициативы. Наибольшей ошибкой теперь считается отказ в подписании Мартина Субименди, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Субименди мог стать усилением центра поля

Тренер сильно винит "Реал" в том, что полузащитник не пришёл в команду. Сейчас Субименди добивается успеха в "Арсенале" и сборной Испании, показывая, что мог бы стать ключевым игроком в центре поля "сливочных". На данный момент у клуба нет игрока уровня Субименди, а ближайший вариант — Арда Гюлер — теряет форму.





Перес отказал в трансфере из-за клаусулы

По информации источников, Субименди хотел перейти в "Реал", продолжив свою карьеру в Ла Лиге, и несколько раз общался с Алонсо, чтобы окончательно оказаться на "Сантьяго Бернабеу". Однако Флорентино Перес отказался платить его клаусулу — около 60 миллионов евро. В итоге полузащитник отправился в английскую Премьер-лигу.

Критика и разногласия с руководством

Отказ в трансфере стал первым серьёзным разногласием между Алонсо и Пересом. Тренер настаивал на подписании Субименди, но клуб не поддержал его. Сейчас Алонсо подвергается критике за слабую игру "Реала", однако проблема кроется в отсутствии игроков уровня Субименди в центре поля, которые могли бы доминировать на поле.

Ближайший матч в чемпионате "Реал" проведёт 3 декабря на выезде против "Атлетика" (19-й тур).