Футболисты "Барселоны" одержали убедительную победу над "Валенсией" в 4-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе имени "Йохана Кройфа" в Барселоне и завершилась со счётом 6:0. По дублю оформили Фермин Лопес (29-я минута, 56-я), Рафинья (53-я, 66-я) и Роберт Левандовски (76-я, 86-я).

Лидер "сине-гранатовых" Ламин Ямаль пропускал игру из-за проблем со здоровьем.

После этой победы каталонский клуб с 10 очками идёт на втором месте турнирной таблицы, а "Валенсия" располагается на 12-й строчке, имея в активе четыре балла.

20 сентября "Валенсия" примет "Атлетик", а 21-го числа "Барселона" сыграет дома с "Хетафе".