Со счётом 6:0 завершился матч "Барселоны" в Ла Лиге

Футболисты "Барселоны" одержали убедительную победу над "Валенсией" в 4-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе имени "Йохана Кройфа" в Барселоне и завершилась со счётом 6:0. По дублю оформили Фермин Лопес (29-я минута, 56-я), Рафинья (53-я, 66-я) и Роберт Левандовски (76-я, 86-я).

Лидер "сине-гранатовых" Ламин Ямаль пропускал игру из-за проблем со здоровьем.

После этой победы каталонский клуб с 10 очками идёт на втором месте турнирной таблицы, а "Валенсия" располагается на 12-й строчке, имея в активе четыре балла.

20 сентября "Валенсия" примет "Атлетик", а 21-го числа "Барселона" сыграет дома с "Хетафе".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 4 4 0 0 8-2 12
2 Барселона 4 3 1 0 13-3 10
3 Атлетик 4 3 0 1 6-4 9
4 Хетафе 4 3 0 1 6-4 9
5 Вильярреал 4 2 1 1 8-3 7
6 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
7 Алавес 4 2 1 1 4-3 7
8 Бетис 5 1 3 1 6-6 6
9 Эльче 4 1 3 0 6-4 6
10 Осасуна 4 2 0 2 3-2 6
11 Атлетико М 4 1 2 1 5-4 5
12 Валенсия 4 1 1 2 4-8 4
13 Севилья 4 1 1 2 7-7 4
14 Сельта 5 0 4 1 4-6 4
15 Райо Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
16 Реал Овьедо 4 1 0 3 1-7 3
17 Реал Сосьедад 4 0 2 2 4-6 2
18 Леванте 4 0 1 3 5-9 1
19 Жирона 4 0 1 3 2-11 1
20 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1

