Испания
Сегодня 07:11

Сенсация лишила "Реал" лидерства в Ла Лиге

©ФК "Реал"

Мадридский "Реал" оступился в выездном матче 14-го тура испанской Ла Лиги с "Жироной", передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Монтиливи" в Жироне завершилась со счётом 1:1.

На гол Аззедина Унаи на 45-й минуте гости ответили точным ударом Килиана Мбаппе с пенальти на 67-й.

Таким образом, "Реал" не смог вернуть себе лидерство в турнирной таблице, расположившись с 33 очками на второй строчке и отстав на один пункт от "Барселоны". "Жирона" с 12 очками находится на 18-й позиции.

В следующем туре, 7 декабря, "Жирона" сыграет на выезде с "Эльче", а "Реал" примет дома "Сельту".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 14 11 1 2 39-16 34
2 Реал М 14 10 3 1 29-13 33
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 14 8 5 1 25-11 29
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 14 6 2 6 14-17 20
9 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
10 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
11 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Реал Овьедо 14 2 4 8 7-20 10
20 Леванте 14 2 3 9 16-26 9

