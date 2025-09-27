Испания
Сенсационным разгромом завершился матч "Реала" перед визитом в Казахстан

Мадридский "Реал" потерпел поражение от "Атлетико" в матче седьмого тура Ла Лиги - 2025/26, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "матрасников" на поле которых прошла игра.

Робен Ле Норман на 14-й минуте первым поразил ворота "Реала", но ответ Килиана Мбаппе (25 минута) последовал незамедлительно - 1:1. Вскоре Арда Гюлер (36) вывел "Реал" вперёд, однако Александер Сёрлот быстро вернул интригу, сделав на 45+3-й минуте счёт равным.

В первом тайме не обошлось и без спорных моментов: Клеман Ленгле забил рукой, и лишь вмешательство VAR помогло арбитру отменить гол.

Во второй половине "Атлетико" забил три гола. Отличились Хулиан Альварес, забивший на 51-й минуте с пенальти, на 63-й Альварес оформил дубль, а итог на 90+4-й минуте подвел Антуан Гризманн.

Таким образом, лидирующий в Ла Лиге "Реал" потерпел первое поражение в сезоне. У "сливочных" 18 очков. У "Атлетико" 12 баллов и седьмая строчка.

Отметим, что "Реал" после матча с "Атлетико" отправится в Казахстан на матч общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата". Игра второго тура пройдет 30 сентября в Алматы.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 7 6 0 1 16-8 18
2 Барселона 6 5 1 0 19-4 16
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
5 Атлетико М 7 3 3 1 14-9 12
6 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
7 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
8 Эльче 6 2 4 0 8-5 10
9 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
10 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
11 Алавес 6 2 2 2 6-6 8
12 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
13 Осасуна 6 2 1 3 5-5 7
14 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
15 Райо Вальекано 6 1 2 3 7-9 5
16 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
17 Реал Сосьедад 6 1 2 3 6-9 5
18 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
19 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3
20 Мальорка 6 0 2 4 5-11 2

