Мадридский "Реал" потерпел поражение от "Атлетико" в матче седьмого тура Ла Лиги - 2025/26, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "матрасников" на поле которых прошла игра.

Робен Ле Норман на 14-й минуте первым поразил ворота "Реала", но ответ Килиана Мбаппе (25 минута) последовал незамедлительно - 1:1. Вскоре Арда Гюлер (36) вывел "Реал" вперёд, однако Александер Сёрлот быстро вернул интригу, сделав на 45+3-й минуте счёт равным.

В первом тайме не обошлось и без спорных моментов: Клеман Ленгле забил рукой, и лишь вмешательство VAR помогло арбитру отменить гол.

Во второй половине "Атлетико" забил три гола. Отличились Хулиан Альварес, забивший на 51-й минуте с пенальти, на 63-й Альварес оформил дубль, а итог на 90+4-й минуте подвел Антуан Гризманн.

Таким образом, лидирующий в Ла Лиге "Реал" потерпел первое поражение в сезоне. У "сливочных" 18 очков. У "Атлетико" 12 баллов и седьмая строчка.

Отметим, что "Реал" после матча с "Атлетико" отправится в Казахстан на матч общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата". Игра второго тура пройдет 30 сентября в Алматы.