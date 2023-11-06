Сенсацией завершился матч "Реала" в Ла Лиге

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 07:03
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"Реал" оступился на своем поле в 12-м туре чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), не сумев переиграть "Райо Вальекано", сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счетом 0:0.

Гости всю игру отсидели в обороне и благодаря отважным действиям своего голкипера Столе Димитриевски не проиграли. "Сливочных" подвела слабая реализация моментов.

Как итог, "Реал" (29 очков) не смог вернуть себе лидерство, расположившись на втором месте турнирной таблицы, а "Райо Вальекано" (18) находится на девятой строчке. На первом месте - "Жирона" (31), на третьем - "Барселона" (27).

В следующем туре, 11 ноября, "Райо Вальекано" на своем поле сыграет с "Жироной", а "Реал" дома примет "Валенсию".

Метки:
Реал Мадрид Ла Лига

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