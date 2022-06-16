Самый титулованный футболист мира остался без клуба

Бразильский защитник Дани Алвес покидает "Барселону". Об этом сам футболист сообщил в своих соцсетях.

По его словам, руководство каталонского клуба не захотело продевать с ним контракт, который истекал 30 июня 2022 года.

Приоритетным вариантом для Алвеса было продление соглашения с каталонцами. Защитник даже был готов подписать контракт на год. Тем не менее "Барселона" решила отпустить игрока свободным агентом.

"Пришло время прощаться. Я посвятил этому клубу более восьми лет, этим цветам, этому дому, но, как и всегда в жизни, годы идут, дороги расходятся, а истории пишутся в других местах. Так и получилось.

Они пытались избавиться от меня, но не смогли. Невозможно представить, насколько упорным и стойким я могу быть. Прошло много лет, прежде чем футбол и жизнь, которые, как всегда, очень благосклонны к тем, кто их уважает, решили дать мне возможность вернуться сюда, чтобы попрощаться.

Но я не могу попрощаться, не поблагодарив всех тех, кто остается в тени, но делает нашу жизнь идеальной: спасибо вам!

Также хочу поблагодарить руководство клуба за предоставленную возможность вернуться и снова надеть эту великолепную форму. Вы не представляете, как я счастлив… Надеюсь, вы не будете скучать по моему безумию и постоянному счастью.

Я надеюсь, что те, кто остается, изменят историю этого прекрасного клуба. Я желаю этого от всего сердца.

23 трофея, два требла, одна "шестерка" (в 2009 году "Барселона" выиграла за год шесть трофеев) и великолепная история написана! Это конец одной прекрасной эпохи и начало другой.

Пусть мир помнит: Даже в 39 лет лев остается прекрасным, сумасшедшим львом", - написал Алвес в Instgram.

Алвес, выступавший за "Барселону" с 2008 по 2016 год, вернулся в клуб в ноябре 2021-го. В минувшем сезоне он в 16 матчах во всех турнирах забил гол и отдал три результативные передачи.

Дани Алвес - самый титулованный футболист мира. Он завоевал 46 трофеев. Наиболее успешным этапом карьеры бразильца стали его выступления за "Барселону" (с 2008 по 2016 год). В составе "сине-гранатовых" он шесть раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды становился обладателем Кубка Испании, четыре раза выигрывал Суперкубок страны, по три раза - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Дамир ИСМАГУЛОВ: о топ-15 UFC, бое Рахмонов - Чимаев и лучших фанатах из Казахстана Новый выпуск на нашем YouTube-канале . Смотрим, комментируем, лайкаем!