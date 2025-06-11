Финал Лиги наций УЕФА уже позади, но Криштиану Роналду по-прежнему остается в центре внимания, передают Vesti.kz.

Форвард "Аль-Насра" завоевал третий титул со сборной Португалии, еще раз подтвердив, что его карьера далека от завершения.

"Я очень счастлив. Несмотря на возраст, у меня остается голод к победам. Я не думаю о возрасте - просто наслаждаюсь моментом. Выигрывать с Португалией всегда особенно. Это для страны, семьи и детей", - отметил Роналду после финала.

Совет Нико Уильямсу

Как пишет Defensa Central, после матча Роналду также пообщался с нападающим сборной Испании Нико Уильямсом - другом Ламина Ямаля. В разговоре португалец попытался поддержать молодого игрока после поражения, посоветовав ему сменить клуб.

"Твой стиль идеально подходит "Бернабеу". Ты добьешься успеха. Тебе нужно перейти в "Реал", - сказал Роналду футболисту "Атлетика".

Есть нюансы

Совет Роналду звучит весомо, учитывая его опыт в "Реале". Однако потенциальный переход Уильямса зависит от множества факторов. В мадридском клубе остается Родриго, а также ожидается трансфер аргентинца Франко Мастантуоно, что может повлиять на расстановку сил в атаке.