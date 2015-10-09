Решение уже принято? Один матч отделяет Хаби Алонсо от увольнения в "Реале"

Будущее Хаби Алонсо в мадридском "Реале" остаётся под большим вопросом, передают Vesti.kz.

Несмотря на победы над "Алавесом" и "Талаверой", руководство клуба по-прежнему не убеждено в правильности выбранного курса.

По информации Don Balon, президент "Реала" Флорентино Перес готов принять радикальное решение в любой момент. Очередная осечка команды может привести к немедленному увольнению Алонсо.

Ключевым станет ближайший матч против "Севильи" на "Сантьяго Бернабеу" – неудачный результат практически лишит тренера шансов сохранить пост.

В клубе отмечают, что даже на фоне последних побед игра команды не выглядит убедительной, а уверенности в том, что Алонсо способен переломить ситуацию, все меньше.

Если смена тренера всё же состоится, основным кандидатом на пост называется наставник "Кастильи" Альваро Арбелоа, который уже готовится к возможному повышению.

Ближайшие матчи могут стать решающими для будущего тренерского штаба "Реала".

Напомним, Алонсо выступал за "Реал" как игрок в период с 2009 по 2014 год, но позже вернулся в Мадрид уже в новом статусе – наставника.

Официально Алонсо возглавил "Реал" в июне нынешнего года, сменив Карло Анчелотти. Матч мадридцев с "Севильей" состоится 20 декабря в рамках 17-го тура Ла Лиги. "Реал" сейчас занимают второе место в турнирной таблице, отставая от "Барселоны" на четыре очка.

Ранее стало известно, что несколько игроков "Реала" поддержали идею расставания с Алонсо, и уже названы конкретные имена.

