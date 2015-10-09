Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Решение уже принято? Один матч отделяет Хаби Алонсо от увольнения в "Реале"

Будущее Хаби Алонсо в мадридском "Реале" остаётся под большим вопросом, передают Vesti.kz.  

Несмотря на победы над "Алавесом" и "Талаверой", руководство клуба по-прежнему не убеждено в правильности выбранного курса.

По информации Don Balon, президент "Реала" Флорентино Перес готов принять радикальное решение в любой момент. Очередная осечка команды может привести к немедленному увольнению Алонсо. 

Ключевым станет ближайший матч против "Севильи" на "Сантьяго Бернабеу" – неудачный результат практически лишит тренера шансов сохранить пост.

В клубе отмечают, что даже на фоне последних побед игра команды не выглядит убедительной, а уверенности в том, что Алонсо способен переломить ситуацию, все меньше.

Если смена тренера всё же состоится, основным кандидатом на пост называется наставник "Кастильи" Альваро Арбелоа, который уже готовится к возможному повышению.

Ближайшие матчи могут стать решающими для будущего тренерского штаба "Реала".

"Реал" готовит супертрансфер за 110 миллионов: пострадает 20-летний талант

Напомним, Алонсо выступал за "Реал" как игрок в период с 2009 по 2014 год, но позже вернулся в Мадрид уже в новом статусе – наставника.

Официально Алонсо возглавил "Реал" в июне нынешнего года, сменив Карло Анчелотти. Матч мадридцев с "Севильей" состоится 20 декабря в рамках 17-го тура Ла Лиги. "Реал" сейчас занимают второе место в турнирной таблице, отставая от "Барселоны" на четыре очка.

Ранее стало известно, что несколько игроков "Реала" поддержали идею расставания с Алонсо, и уже названы конкретные имена.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2 Реал М 17 12 3 2 34-16 39
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 17 10 4 3 30-16 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 16 6 7 3 25-19 25
7 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
8 Сельта 16 5 7 4 20-19 22
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 16 6 2 8 24-24 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Райо Вальекано 16 4 6 6 13-16 18
13 Алавес 16 5 3 8 14-17 18
14 Мальорка 16 4 5 7 18-23 17
15 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
16 Осасуна 16 4 3 9 14-20 15
17 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
18 Валенсия 16 3 6 7 15-25 15
19 Реал Овьедо 16 2 4 10 7-26 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

