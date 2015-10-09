"Реал" готовит супертрансфер за 110 миллионов: пострадает 20-летний талант

Турецкий полузащитник Арда Гюлер может неожиданно оказаться ключевой фигурой в потенциальной громкой сделке "Реала", передают Vesti.kz.

Спад одного игрока может открыть путь к дорогому трансферу

20-летний хавбек ярко начал сезон и быстро стал одним из символов обновленного "Мадрида", получив доверие Хаби Алонсо с первых туров. Однако со временем его влияние на игру стало снижаться. Форма пошла на спад, появились ошибки, а вместе с ними – и вопросы со стороны тренерского штаба.

В отдельных матчах Алонсо уже лишал Гюлера места в стартовом составе, что еще недавно казалось невозможным.

На этом фоне, как пишет Don Balon, в клубе активно обсуждается возможный трансфер Флориана Вирца. Несмотря на то что немецкий хавбек пока не оправдывает ожиданий в "Ливерпуле", в "Реале" по-прежнему высоко оценивают его потенциал.

Руководство готово рассмотреть сделку на сумму около 110 миллионов евро, чтобы вернуть футболиста, раскрывшегося под руководством Алонсо в "Байере".

В "Реале" готовят многоходовку ради Вирца

И именно здесь в уравнении появляется Гюлер. В случае прихода Вирца турку будет крайне сложно рассчитывать на стабильное место в основе.

В "Мадриде" не исключают, что полузащитник может быть включен в сделку с "Ливерпулем" – либо как часть обмена для снижения стоимости трансфера, либо как отдельный актив, продажа которого поможет частично компенсировать расходы.

Интересно, что Алонсо еще летом настаивал на подписании Вирца и продолжает продвигать эту кандидатуру.

При этом в клубе понимают, что договориться с "Ливерпулем" будет непросто: англичане вряд ли захотят расстаться с игроком всего через сезон после его прихода, даже несмотря на критику и нестабильные выступления.

Зидан сравнил Мбаппе с Роналду и сделал громкое заявление о "Реале"

Арда Гюлер уже в своем дебютном сезоне за "Реал" (2023/24) успел собрать внушительную коллекцию трофеев. Вместе с мадридским клубом турецкий полузащитник выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.

Также, в прошлом году, в список его достижений пополнился победами в Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке ФИФА, что позволило Гюлеру войти в число самых титулованных молодых игроков в истории "Реала".

А Флориан Вирц, в свою очередь, также может похвастаться выдающимися успехами. В составе "Байера" он стал ключевой фигурой исторического требла, выиграв чемпионат Германии, Кубок страны и Суперкубок в 2024 году.

Немецкий хавбек дважды подряд признавался игроком сезона в Бундеслиге, получил престижные золотые медали Фрица Вальтера в юношеских возрастах и был назван футболистом года в Германии в 2024-м.

Кроме того, Вирц вошел в историю как самый молодой автор гола на молодежном чемпионате Европы и уже закрепился в основе сборной Германии, приняв участие в Евро-2024.

"Реал" определился с преемником Винисиуса и готовит трансфер на 87 миллионов

Стало известно, кого президент "Реала" рассматривает в качестве замены Хаби Алонсо – подробности по ссылке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!