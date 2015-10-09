Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 16:45
 

Три игрока "Реала" выступили за увольнение Алонсо: раскрыты фамилии

  Комментарии

Хаби Алонсо. ©ФК "Реал Мадрид"

В мадридском "Реале" продолжается внутренний конфликт — сразу три футболиста не намерены оставаться в команде, если испанский специалист Хаби Алонсо сохранит пост главного тренера, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Бразильский талант готов к уходу уже зимой

Наиболее вероятным кандидатом на уход считается бразильский нападающий Эндрик Фелипе. По информации источника, футболист уже договорился о переходе во французский "Лион" на правах аренды в январе. Причина — отсутствие доверия со стороны тренерского штаба и крайне ограниченное игровое время.

При этом руководство "сливочных" пока не спешит окончательно оформлять сделку, допуская вариант смены главного тренера, при котором роль Эндрика в команде может возрасти.


Перспективный форвард не видит перспектив

Ещё один недовольный — испанский форвард Гонсало Гарсия. Несмотря на удачное выступление на клубном чемпионате мира-2025, воспитанник академии практически не получает шансов в основной команде. Алонсо использует его лишь в экстренных ситуациях, что вынуждает игрока рассматривать вариант ухода ради регулярной практики и дальнейшего развития карьеры.


Себальос — вне планов тренера и клуба

Полузащитник Дани Себальос также оказался в числе футболистов, недовольных положением дел. После сорвавшегося перехода в "Марсель" прошлым летом он фактически выпал из обоймы и не входит в долгосрочные планы ни тренерского штаба, ни руководства клуба. В "Реале" уже рассматривают варианты его продажи, тем более что контракт игрока истекает в 2027 году.


Часть игроков "королевского клуба", по данным источника, уже сообщили президенту Флорентину Пересу, что готовы покинуть клуб, если баскский специалист сохранит свой пост.

В "Реале" приняли решение по увольнению Алонсо и назначению Зидана

