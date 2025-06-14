Между игроками мадридского "Реала" Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом существует напряженность, передают Vesti.kz.

Как сообщил испанский журналист Сиро Лопес в эфире программы El Desmarque, футболисты не общаются друг с другом с февраля. По его данным, у них были ссоры на поле, и их отношения уже далеки от дружеских.

Беллингем критикует поведение Винисиуса

Отмечается, что Беллингем был раздражен поведением Винисиуса в течение нынешнего сезона, особенно в матчах, где тот втягивался в конфликты или провоцировал соперников. По мнению англичанина, это мешало команде добиваться побед. Кроме того, он, как пишет Don Balon, высказывал недовольство действиями тренерского штаба, в том числе Карло Анчелотти.

Тем не менее ни один из футболистов не планирует покидать команду. Оба участвуют в подготовке к клубному чемпионату мира в США под руководством нового тренера Хаби Алонсо. Беллингем выступал за сборную Англии в товарищеских матчах под руководством Томаса Тухеля, а Винисиус - за сборную Бразилии с Анчелотти.





У Винисиуса поддержка со стороны бразильцев

По информации источников, в раздевалке "Реала" Винисиус чувствует поддержку в основном со стороны бразильских одноклубников - Родриго, Эдера Милитао и Эндрика. При этом Беллингем сохраняет дистанцию. Ни Винисиус, ни Беллингем не провели выдающийся сезон, поэтому клубный чемпионат мира рассматривается ими как шанс проявить себя и сосредоточиться на общей цели - победе.