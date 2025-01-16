Стала известна позиция "Реала" по защитнику "Ливерпуля" и сборной Англии Тренту Александеру-Арнольду, передают Vesti.kz.

По информации Marca, "Реал" не стремится приобрести его во что бы то ни стало в зимнее трансферное окно. Мадридцы будут ждать подходящего момента, чтобы снова обратиться к "Ливерпулю" с новым предложением. Имея в кармане согласие игрока на переход, "сливочные" надеются, что владельцы английского клуба в конечном итоге отпустят Александера-Арнольда.

Идея, которую вынашивают в "Реале", ясна. Либо клуб подпишет зимой Александера-Арнольда, либо никого. Здесь нет места для спекуляций.



Александер-Арнольд является воспитанником "Ливерпуля", с которым у него действует контракт до 30 июня. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги Александер-Арнольд провел 19 матчей за "красных", забил один гол и отдал четыре ассиста.