"Реал" задумался о продаже Винисиуса: есть претенденты и цена

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале" оказалось под вопросом. Контракт бразильца со "сливочными" истекает летом 2027 года, передают Vesti.kz.

Главное о ситуации:

• Риск бесплатного ухода: клуб опасается, что через год игрок станет свободным агентом. Чтобы не терять звезду даром, "сливочные" рассматривают продажу уже в ближайшее трансферное окно.

• Интерес из Саудовской Аравии: на горизонте появился претендент, готовый выложить за бразильца около 100 миллионов евро. Для "Реала" это весомый аргумент на фоне затянувшейся паузы в переговорах.

• Дилемма игрока: в свои 25 лет Винисиус находится на пике формы. Уход из Европы ради финансово выгодного контракта в Саудовской Аравии — сложный вызов для его карьеры.

Если стороны не достигнут согласия в ближайшие недели, трансфер одного из лидеров "Реала" станет главной сенсацией грядущего лета.

Винисиус представляет "Реал" с 2018 года, когда перешёл из "Фламенго" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл 47 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 14 результативных передач.