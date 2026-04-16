Сегодня 20:19

"Реал" задумался о продаже Винисиуса: есть претенденты и цена

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале" оказалось под вопросом. Контракт бразильца со "сливочными" истекает летом 2027 года, передают Vesti.kz.

Главное о ситуации:

• Риск бесплатного ухода: клуб опасается, что через год игрок станет свободным агентом. Чтобы не терять звезду даром, "сливочные" рассматривают продажу уже в ближайшее трансферное окно.

• Интерес из Саудовской Аравии: на горизонте появился претендент, готовый выложить за бразильца около 100 миллионов евро. Для "Реала" это весомый аргумент на фоне затянувшейся паузы в переговорах.

• Дилемма игрока: в свои 25 лет Винисиус находится на пике формы. Уход из Европы ради финансово выгодного контракта в Саудовской Аравии — сложный вызов для его карьеры.

Если стороны не достигнут согласия в ближайшие недели, трансфер одного из лидеров "Реала" станет главной сенсацией грядущего лета.

Винисиус представляет "Реал" с 2018 года, когда перешёл из "Фламенго" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл 47 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 14 результативных передач.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

