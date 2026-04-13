Испания
Вчера 12:09

"Реал" задумался о продаже лидера после осечки в Ла Лиге

©Сгенерировано нейросетью

"Реал" вновь оступился в матче 31-го тура Ла Лиги против "Жироны" (1:1), что серьёзно осложнило команде борьбу за титул, передают Vesti.kz.

Неудачный результат усилил сомнения перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии", который состоится 15 апреля в Мюнхене.

В предстоящей игре мадридцы будут вынуждены обходиться без Орельена Тчуамени — основной опорный полузащитник дисквалифицирован. Его место, вероятнее всего, займёт Эдуарду Камавинга, однако его текущая форма вызывает вопросы.

Французский полузащитник проводит непростой сезон и подвергается критике за нестабильные выступления. В матче с "Жироной" он снова не убедил в роли опорника, в том числе в эпизоде с пропущенным голом, когда не успел накрыть удар соперника.

При этом статистика его игры с мячом остаётся высокой, однако недостаток остроты и слабая работа в обороне вызывают сомнения в эффективности Камавинги на этой позиции.

По данным AS, в "Реале" уже обратили внимание на спад в игре футболиста. Не исключается, что летом клуб может рассмотреть вариант его продажи, несмотря на возраст и статус одного из перспективных игроков команды.

Ситуацией вокруг Камавинги, как сообщается, могут воспользоваться европейские топ-клубы, включая "Пари Сен-Жермен", который давно следит за развитием игрока.

Теперь для полузащитника ближайший матч против "Баварии" в Мюнхене становится важным — ему необходимо убедить тренерский штаб и доказать свою готовность к решающим играм сезона.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27
20 Леванте 30 6 8 16 34-50 26

