"Реал" задумался о продаже лидера после осечки в Ла Лиге

"Реал" вновь оступился в матче 31-го тура Ла Лиги против "Жироны" (1:1), что серьёзно осложнило команде борьбу за титул, передают Vesti.kz.

Неудачный результат усилил сомнения перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии", который состоится 15 апреля в Мюнхене.

В предстоящей игре мадридцы будут вынуждены обходиться без Орельена Тчуамени — основной опорный полузащитник дисквалифицирован. Его место, вероятнее всего, займёт Эдуарду Камавинга, однако его текущая форма вызывает вопросы.

Французский полузащитник проводит непростой сезон и подвергается критике за нестабильные выступления. В матче с "Жироной" он снова не убедил в роли опорника, в том числе в эпизоде с пропущенным голом, когда не успел накрыть удар соперника.

При этом статистика его игры с мячом остаётся высокой, однако недостаток остроты и слабая работа в обороне вызывают сомнения в эффективности Камавинги на этой позиции.

По данным AS, в "Реале" уже обратили внимание на спад в игре футболиста. Не исключается, что летом клуб может рассмотреть вариант его продажи, несмотря на возраст и статус одного из перспективных игроков команды.

Ситуацией вокруг Камавинги, как сообщается, могут воспользоваться европейские топ-клубы, включая "Пари Сен-Жермен", который давно следит за развитием игрока.

Теперь для полузащитника ближайший матч против "Баварии" в Мюнхене становится важным — ему необходимо убедить тренерский штаб и доказать свою готовность к решающим играм сезона.



