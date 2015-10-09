"Реал" задумал продать 4 игроков после фиаско в Кубке Испании

После болезненного вылета из Кубка Испании от "Альбасете" Альваро Арбелоа столкнулся с критической ситуацией в "Реале". Помимо поражения, руководство клуба возмутило отсутствие самоотдачи и низкий настрой у ряда игроков, передают Vesti.kz.

Кто под прицелом

По данным Fichajes.net, особое внимание уделено Винисиусу, Эдуарду Камавинге, Андрею Лунину и Франу Гарсии. Клуб считает, что их уровень и отношение не соответствуют требованиям "Реала", и готов рассмотреть предложения по их продаже. Даже игроки, которые ранее считались неприкасаемыми, теперь находятся под давлением.

Состояние команды

Также вызвали недовольство Дин Хёйсен и Арда Гюлер, хотя за молодых футболистов руководство снимает часть ответственности. Физическая и психологическая готовность команды остаются главными проблемами, а доверие внутри состава подорвано.

Ла Лига как проверка

Следующий матч Ла Лиги станет точкой поворота. Арбелоа понимает, что требуется немедленная реакция, иначе клуб применит уже подготовленные меры на рынке трансферов.

Ранее новый тренер "Реала" попросил Переса о двух трансферах: названы имена.

"Реал" присмотрел тренера на место Хаби Алонсо и хочет подписать Холанда

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!