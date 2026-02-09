Испания
"Реал" забил дважды после перерыва и избежал фиаско в Ла Лиге

Футболисты мадридского "Реала" обыграли на выезде "Валенсию" в 23-м туре Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Месталья" в Валенсии, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Оба гола были забиты после перерыва — их авторами стали Альваро Каррерас (65-я минута) и Килиан Мбаппе (90+1-я).

В целом "сливочные" имели подавляющий территориальный перевес, но до поры до времени не могли найти ключи к воротам соперника. Однако во втором тайме им удалось расколдовать оборону хозяев и избежать конфуза.

"Реал", набрав 57 очков, продолжает идти на втором месте в турнирной таблице, тогда как "Валенсия" располагается на 17-й строчке, имея в активе 23 балла.

В следующем туре "Реал" примет дома "Реал Сосьедад" (14 февраля), а "Валенсия" сыграет на выезде с "Леванте" (15 февраля).

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 23 19 1 3 63-23 58
2 Реал М 23 18 3 2 49-18 57
3 Атлетико М 23 13 6 4 38-18 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 23 10 8 5 37-28 38
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 23 8 9 6 30-25 33
8 Реал Сосьедад 23 8 7 8 33-31 31
9 Осасуна 23 8 5 10 28-28 29
10 Атлетик 23 8 4 11 25-33 28
11 Хетафе 23 7 5 11 18-27 26
12 Жирона 23 6 8 9 22-37 26
13 Севилья 23 7 4 12 30-38 25
14 Алавес 23 7 4 12 20-29 25
15 Мальорка 23 6 6 11 28-37 24
16 Эльче 23 5 9 9 31-35 24
17 Валенсия 23 5 8 10 23-37 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 22 4 6 12 26-38 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

