"Реал" забил дважды после перерыва и избежал фиаско в Ла Лиге

Футболисты мадридского "Реала" обыграли на выезде "Валенсию" в 23-м туре Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Месталья" в Валенсии, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Оба гола были забиты после перерыва — их авторами стали Альваро Каррерас (65-я минута) и Килиан Мбаппе (90+1-я).

В целом "сливочные" имели подавляющий территориальный перевес, но до поры до времени не могли найти ключи к воротам соперника. Однако во втором тайме им удалось расколдовать оборону хозяев и избежать конфуза.

"Реал", набрав 57 очков, продолжает идти на втором месте в турнирной таблице, тогда как "Валенсия" располагается на 17-й строчке, имея в активе 23 балла.

В следующем туре "Реал" примет дома "Реал Сосьедад" (14 февраля), а "Валенсия" сыграет на выезде с "Леванте" (15 февраля).