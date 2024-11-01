"Реал" взял нового таланта: ему 17 лет и он сын легенды

В академии мадридского "Реала" появился новый талант. Речь идет о Хосе Антонио Рейесе Лопесе, сыне легендарного полузащитника Хосе Антонио Рейеса, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

На днях 17-летний игрок, выступающий в составе "Реала" U-17, получил приглашение на тренировку основной команды, которой руководит Карло Анчелотти.

На данный момент в клубе довольны прогрессом Рейеса-младшего, с форвардом продлили соглашение.

Его отец начинал карьеру в "Севилье", после чего перешел в "Арсенал". Также Рейес успел поиграть за "Реал", "Атлетико", "Бенфику" и ряд других клубов. Бывший игрок сборной Испании трагически погиб в автокатастрофе в 2019 году.

После этого президент "Реала" Флорентино Перес пообещал взять парня под свою опеку, и тот был зачислен в академию "королевского клуба".

Не исключено, что через некоторое время Рейес-младший, продемонстрировавший впечатляющие выступлений за молодежную команду, дебютирует в составе основы "Реала".

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