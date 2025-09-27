"Реал" выбрал состав на дерби с "Атлетико": дальше игра с "Кайратом"

"Реал" объявил состав на матч седьмого тура Ла Лиги - 2025/26 против "Атлетико", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мадридское дерби, которое состоится на поле "Атлетико" начнется в 19:15 по казахстанскому времени.

Кто выйдет в составе "Реала":

Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Дин Хейсен, Альваро Каррерас, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе.

Добавим, что "Реал" после матча с "Атлетико" отправится в Казахстан на матч общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата". Игра второго тура пройдет 30 сентября в Алматы.