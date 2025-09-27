Испания
Сегодня 18:39

"Реал" выбрал состав на дерби с "Атлетико": дальше игра с "Кайратом"

©x.com/realmadrid

"Реал" объявил состав на матч седьмого тура Ла Лиги - 2025/26 против "Атлетико", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мадридское дерби, которое состоится на поле "Атлетико" начнется в 19:15 по казахстанскому времени.

Кто выйдет в составе "Реала":

Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Дин Хейсен, Альваро Каррерас, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе.

Добавим, что "Реал" после матча с "Атлетико" отправится в Казахстан на матч общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата". Игра второго тура пройдет 30 сентября в Алматы.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 6 5 1 0 19-4 16
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
5 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
6 Хетафе 6 3 1 2 7-8 10
7 Эльче 6 2 4 0 8-5 10
8 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
9 Атлетико М 6 2 3 1 9-7 9
10 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
11 Алавес 6 2 2 2 6-6 8
12 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
13 Осасуна 6 2 1 3 5-5 7
14 Райо Вальекано 6 1 2 3 7-9 5
15 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
16 Реал Сосьедад 6 1 2 3 6-9 5
17 Леванте 6 1 1 4 10-13 4
18 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
19 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3
20 Мальорка 6 0 2 4 5-11 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →