"Реал" стартовал с крупной победы в чемпионате Испании

"Реал" обыграл "Алавес" в первом туре чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Мендисорроса", завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Все мячи были забиты во втором тайме. В составе победителей дубль оформил Карим Бензема (48-я минута, 62-я), а также отличились Начо (56-я) и Винисиус Жуниор (90+2-я). У проигравших один мяч с пенальти отыграл Хоселу (65-я).

Во втором туре, 22 августа, "Реал" в гостях сыграет с "Леванте", а днем ранее "Алавес" дома примет "Мальорку".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!