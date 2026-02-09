Испания
Сегодня 10:06

"Реал" решил вложить более 8 миллиардов в 16-летнего таланта

©ФК "Реал"

"Реал" решил вложить 15 миллионов евро (пример 8,75 миллиарда тенге) в одного из самых перспективных английских талантов — 16-летнего Джереми Монга из "Лестер Сити". Мадридский клуб рассчитывает, что он станет ключевым игроком в долгосрочном проекте, передают Vesti.kz.

Пошаговый план развития

Как пишет Fichajes.net, воспитанника "Лестер Сити" не планируют сразу включать в основной состав. Первоначально Монга присоединится к молодёжной команде "сливочных", где сможет адаптироваться к испанскому футболу и тактическим требованиям клуба. В дальнейшем возможны арендные периоды, чтобы набраться опыта в сильных лигах.


Роль "Лестер Сити" и стратегия роста

"Лестер Сити" поддержал сделку и согласен, чтобы юный вингер остался в клубе ещё на два сезона. Такой подход позволит игроку развиваться в знакомой среде, набирая физическую и психологическую устойчивость, прежде чем переходить в испанский футбол.

Долгосрочная инвестиция в будущее

Мадридцы рассматривают трансфер как стратегическую инвестицию, а не мгновенную ставку на результат. "Реал" надеется, что постепенно развивая Монга, он станет важной частью структуры команды в ближайшие годы.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 23 19 1 3 63-23 58
2 Реал М 23 18 3 2 49-18 57
3 Атлетико М 23 13 6 4 38-18 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 23 10 8 5 37-28 38
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 23 8 9 6 30-25 33
8 Реал Сосьедад 23 8 7 8 33-31 31
9 Осасуна 23 8 5 10 28-28 29
10 Атлетик 23 8 4 11 25-33 28
11 Хетафе 23 7 5 11 18-27 26
12 Жирона 23 6 8 9 22-37 26
13 Севилья 23 7 4 12 30-38 25
14 Алавес 23 7 4 12 20-29 25
15 Мальорка 23 6 6 11 28-37 24
16 Эльче 23 5 9 9 31-35 24
17 Валенсия 23 5 8 10 23-37 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 22 4 6 12 26-38 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

