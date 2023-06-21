"Реал" решил судьбу Тони Крооса

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 19:17
©ФК "Реал" Мадрид

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с немецким полузащитником Тони Кроосом. Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2024 года, сообщают Vesti.kz.

Кроос перешел в "Реал" в 2014 году и выиграл с клубом 20 трофеев: четыре Лиги чемпионов, пять клубных чемпионатов мира, четыре Суперкубка Европы, по три Ла Лиги и Суперкубка Испании, а также Кубок страны.

В минувшем сезоне 33-летний Кроос принял участие в 52 матчах за "Реал" во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Реал Мадрид Ла Лига

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:17
Испания
"Реал" решил судьбу Тони Крооса
Сегодня , 09:51
Испания
Неймар настаивает на возвращении в "Барселону"
19 июня, 23:31
Испания
Примет сборную Бразилии? Стало известно будущее Анчелотти после ухода из "Реала"
19 июня, 21:56
Испания
"Барселона"? Капитан "Манчестер Сити" определился с новым клубом
19 июня, 18:51
Испания
400 миллионов евро. "Барселона" установила цену за 18-летнего новичка
19 июня, 13:32
Испания
Партнер Роналду по сборной не доехал до "Барселоны": его покупает саудовский клуб за 55 миллионов евро
19 июня, 09:30
Испания
Названа причина отказа "Реала" от подписания форварда сборной Англии
17 июня, 22:55
Испания
Объявивший об уходе из "Барселоны" защитник может стать одноклубником Месси
17 июня, 22:27
Испания
"Барселона" предложила новый контракт форварду сборной Франции
17 июня, 20:05
Испания
В "Баварии" заявили об оскорбительном флирте "Барселоны" со своим игроком
© 2008 - 2023 ТОО «EML»