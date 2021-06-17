"Реал" решил судьбу Серхио Рамоса

Мадридский "Реал" объявил об уходе своего капитана Серхио Рамоса. Сегодня, 17 июня, состоится прощальная пресс-конференция игрока в присутствии президента клуба Флорентино Переса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт Рамоса с "Реалом" истекает 30 июня 2021 года. Ранее стороны вели переговоры о его продлении. Игрок отказался от понижения зарплаты (по слухам - с 12 до 10 миллионов евро) и затребовал договор на два года, тогда как клуб брал время на раздумье и, как видим, решил отпустить своего многолетнего лидера.

Напомним, что 35-летний Рамос выступал за "Реал" с 2005 года. В его составе завоевал пять чемпионских званий, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, не считая другие трофеи на внутренней арене.

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