"Реал" решил судьбу двух футболистов

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"Реал" собирается продлить контракты с двумя футболистами. Речь идет о защитниках Начо Фернандесе и Лукасе Васкесе, передают Vesti.kz.

По информации AS, с ними пролонгируют соглашения до лета 2025 года. Их нынешние контракты истекают 30 июня. Ожидается, что об этом официально будет объявлено на следующей неделе.

Оба являются воспитанниками "Реала". 

Начо Фернандес провел 21 матч в нынешнем сезоне Ла Лиги, результативными действиями не отметился. 

На счету Лукаса Васкеса 22 игры, 1 гол и 3 результативные передачи.

"Сливочные" лидируют в таблице Ла Лиги, набрав 72 очка в 29 матчах. Следующую игру они проведут на своем поле против "Атлетика" 31 марта.

Метки:
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