"Реал" решил перехватить у "Барселоны" игрока за 150 миллионов

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 14:41
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"Реал" хочет усилить свою полузащиту Флорианом Виртцем из леверкузенского "Байера", передают Vesti.kz.

По информации Marca, Виртц попал на радар "сливочных" благодаря своей игре и успехам "Байера", выигравшего Бундеслигу и Кубок Германии. Отмечается, что "Реал" начал работать над его возможным подписанием еще несколько месяцев назад.

При этом испанцы хотят осуществить его переход в 2025 году, а сумма трансфера оценивается в 150 миллионов евро.

Интересно, что и "Барселона" заинтересована в игроке, которого также хочет заполучить через год, если позволят финансы клуба.

Контракт Виртца с "Байером" рассчитан до 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 130 миллионов.

В минувшем сезоне Бундеслиги Виртц провел 32 матча, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.

Метки:
Реал Мадрид Барселона Байер Футбол Бундеслига Ла Лига Футбольные трансферы

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