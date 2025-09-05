"Реал" решил перехватить игрока у "Барселоны": кто он?

Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи оказался в центре внимания ведущих клубов Европы. По данным The Mirror, 25-летним англичанином интересуются мадридский "Реал" и "Барселона", передают Vesti.kz.

Ранее Гехи был близок к переходу в "Ливерпуль", однако сделка сорвалась из-за проблем с документами в последний день трансферного окна.

Фаворит в борьбе за игрока

Отмечается, что футболист был готов покинуть "Селхерст Парк" только ради переезда на "Энфилд". Поэтому именно "Ливерпуль" продолжает считаться главным претендентом. Тем не менее с 1 января Гехи сможет подписать предварительный контракт на следующий сезон с любым клубом, включая "Реал" и "Барселону".





Ситуация в "Реале"

Как пишет Defensa Central, для мадридцев трансфер выглядит логичным: в составе команды уже несколько лет ощущается дефицит центральных защитников. Пока в клубе официально никак не прокомментировали слухи о возможной сделке.

Реакция в Англии

В "Кристал Пэлас" с сожалением отметили, что игрок оказался жертвой сорвавшегося перехода:

"Нам действительно жаль его. Он поверил, что договорённость с "Ливерпулем" будет достигнута, но в итоге оказался проигравшим".

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 45 миллионов евро. В карьере Гехи также были "Суонси" и "Челси".