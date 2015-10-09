"Реал" принял решение по трансферам после увольнения Алонсо

Мадридский "Реал" решил не вносить коррективы в трансферную стратегию зимой, несмотря на смену главного тренера и непростой игровой отрезок, передают Vesti.kz.

Как сообщает The Athletic, после ухода Хаби Алонсо руководство "королевского клуба" дало чёткий сигнал, что январское трансферное окно пройдёт без покупок и громких расставаний. Внутри "сливочных" убеждены, что кадровые решения не требуют срочного вмешательства.

Ключевой аргумент - текущий состав "Реала" остаётся самым дорогим по рыночной стоимости во всём мировом футболе.

Даже на фоне кризисных результатов в Мадриде считают, что потенциал команды далеко не исчерпан и требует не новых лиц, а стабильности и правильной настройки. Эту позицию публично подтвердил и новый главный тренер Альваро Арбелоа.

Отвечая на вопрос о возможном усилении, он дал понять, что полностью доверяет имеющимся игрокам:

"У меня невероятный состав. Мне очень повезло работать с этими футболистами".

Стоит отметить, что, по данным Transfermarkt, совокупная стоимость состава мадридского "Реала" оценивается примерно в 1,35 миллиарда евро.

Ранее "Реал" разгромил "Монако" в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился победой хозяев со счётом 6:1.

